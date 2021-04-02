الأهلي: نسعى للفوز على المريخ.. وهدفنا الحفاظ على لقب دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أكد سامي قمصان، مدرب الأهلي، سعي الفريق في تحقيق الفوز على مضيفه المريخ السوداني غدا السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وقال قمصان، في تصريحات صحفية الجمعة، إن الأهلي يرغب في الفوز على المريخ من أجل حسم التأهل إلى الدور التالي، واستكمال مشوار الحفاظ على لقب بطولة دوري الأبطال.

وأضاف: "الجهاز الفني للأهلي يتعامل باحترام شديد مع المريخ، خاصة أنه يضم عناصر مميزة، ويخوض المباراة على ملعبه".

وأوضح: "المباراة تقام عصرا في درجة حرارة مرتفعة، وهو ما يزيد من العبء البدني على اللاعبين، لكن الأهلي اعتاد على مواجهة مثل هذه الظروف والمتاعب والتغلب عليها، خاصة أنه خاض كل مواجهاته الخارجية في دور المجموعات في نفس التوقيت".

وأكمل: "قمنا بالتحضير بشكل جيد لمباراة المريخ، والاستعداد لها بدأ من القاهرة، وتسير بشكل جيد بعد الوصول إلى السودان، من أجل تحقيق هدفنا، وجميع اللاعبين في حالة معنوية مرتفعة، خاصة بعد الفوز على فيتا كلوب في الكونغو، بالإضافة إلى عودة وليد سليمان، رغم افتقادنا لجهود حمدي فتحي وعلي معلول ومحمود وحيد".

وأكد قمصان أن الجهاز الفني للأهلي واللاعبين، لديهم هدف محدد يعملون على تحقيقه، وهو الحفاظ على لقب دوري أبطال إفريقيا، والسعي لتحقيق البطولة "العاشرة"، رغم ضغط المباريات والإصابات وغيرها.

واختتم مدرب الأهلي تصريحاته بالتأكيد على أن دعم جماهير النادي في كل مكان، ومساندتها للاعبين هو الحافز والدافع الأكبر للفوز بالألقاب والبطولات.