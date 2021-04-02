الزمالك: لن نخوض مباراة سبورتنج لحين الفصل في تظلمنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد إبراهيم عبدالله، عضو اللجنة التنفيذية في الزمالك، أن الفريق الأبيض لن يخوض مباراة سبورتنج في دوري كرة السلة مساء اليوم الجمعة.

وقال عبدالله، في تصريحات هاتفية لبرنامج "اللعيب" عبر قناة "إم بي سي مصر": "الزمالك لن يخوض مباراة سبورتنج غدا في دوري السلة لحين الفصل في التظلم على عقوبة مباراة الأهلي".

وأضاف: "موقفنا واضح وسبق الإعلان عن رفضنا قرارات اتحاد السلة، وطلبنا تأجيل المباريات، ولن نلعب إلا عندما يرد علينا الاتحاد، لكن لم يصلنا الرد حتى الآن".

وشدد: "تواجد لاعبي الفريق في الإسكندرية لا يعني أننا سنخوض مباراة سبورتنج، ننتظر رد اتحاد كرة السلة، إذا لم يؤجل المباراة فلن نلعب".

وأتم عضو اللجنة التنفيذية للزمالك قائلا: "نطالب أيضا بإعادة مباراة الأهلي".

يُذكر أنه تم إلغاء مباراة الزمالك والأهلي في دوري كرة السلة بسبب حضور الجماهير في صالة نادي الزمالك بعدما كان من المقرر إقامتها يوم الإثنين الماضي.