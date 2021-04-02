اتحاد الكرة: لن يتم إلغاء الدوري.. وخاطبنا ليفربول لمشاركة صلاح في الأولمبياد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

نفى أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة، وجود نية لإلغاء النسخة الجارية من بطولة الدوري المصري الممتاز، كاشفًا مخاطبة نادي ليفربول الإنجليزي لمشاركة نجمه الدولي محمد صلاح مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو.

وقال مجاهد، في تصريحات هاتفية لبرنامج "اللعيب" عبر قناة "إم بي سي مصر" في الساعات الأولى من صباح الجمعة: "أطمئن كل الجماهير أن الدوري المصري لن يتم إلغائه، وستنتهي المسابقة في 30 سبتمبر المقبل".

وأضاف: "المنتخب المصري سيشارك في بطولة كأس العرب بدولة قطر، ومن المقرر إقامة قرعة المسابقة خلال شهر إبريل المقبل بالدوحة".

وتابع: "بدأنا في مخاطبة نادي ليفربول لإعلان رغبتنا في قيادة محمد صلاح للمنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو، ووصلنا الرد والأمر تحت الدراسة والمناقشة بين الجهاز الإداري والفني لليفربول ومحمد صلاح".

وأتم رئيس اتحاد الكرة قائلا: "على مسؤوليتي، محمد صلاح أبدى استعداده للدفاع عن ألوان مصر المنتخب ويرغب في مساعدة المنتخب بمختلف مراحله، لكن القرار ليس بيده فقط، ونرجو أن يلقى طلبنا قبول الإدارة الفنية لليفربول".