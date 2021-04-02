الامارات | بالفيديو.. سجن حكم كرة قدم 15 شهراً بسبب ركلتي جزاء "خياليتين"

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. سجن حكم كرة قدم 15 شهراً بسبب ركلتي جزاء "خياليتين" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية اليوم أن الحكم الصربي سريديان اوبرادوفيتش تلقى حكما قاسيا بالسجن 15 شهراً أمس، بجانب الحرمان من حمل شارة التحكيم للأبد، وعدم شغل أي منصب له علاقة بالكرة لمدة عشر سنوات، وذلك بسبب الانحياز بشكل فاضح لفريق سبارتاك سوبوتيكا في الدوري الصربي الممتاز، وضد فريق رادنيكي نيس خلال مباراة تعود مجرياتها إلى العام 2018.

ويعود السبب الرئيس الذي فتح التحقيق ضد الحكم اوبرادوفيتش إلى ركلتي جزاء احتسبتا بشكل فاضح لصالح سبارتاك خلال مباراة مهمة للفريقين في مايو 2018، حيث إن الفائز وقتها سيتأهل مباشرة إلى الدوري الأوروبي، ويحسم المركز الثالث في الدوري الصربي.

وأطلقت وسائل إعلام صربية وقتها وصف "الكارثة" و"الفضيحة" على ركلتي الجزاء "الخياليتين"، واللتين مكنتا سبارتاك من الفوز 2-0، بجانب طرد مهاجم بارز في فريق رادنيكي. ولأن تلك المباراة ونتيجتها وأحداثها أثارتا جدلا واسعا، فقد تم فتح تحقيق في الواقعة من قبل الاتحاد المحلي، ثم ما لبث أن تحول إلى الشرطة، وبعد ذلك إلى شرطة محاربة الفساد، حيث تبين انحياز الحكم التام لفريق سبارتاك.

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