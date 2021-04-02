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مشاهدة مباراة الأهلي والمريخ في هذا الموعد وعلى القنوات التالية

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عمرو الصاوي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يبحث جماهير الأهلي عن موعد مباراة الأهلي والمريخ السوداني في دوري أبطال أفريقيا 2021 وتقام مباراة الاهلى والمريخ السوداني السبت 3 أبريل فى الجولة الخامسة من دوري أبطال أفريقيا .

ويحتل النادى الأهلى المركز الثانى فى المجموعة برصيد 7 نقاط ، وحقق الاهلى الفوز على المريخ السوداني و فيتا كلوب الكونجولى كما تعادل مع فيتا كلوب في مباراة أخرى وتلقى هزيمة وحيدة من نادي سيمبا .

من جانبه يمتلك نادي المريخ نقطة واحدة بعدما تعادل فى مباراة وخسر 3 مباريات حيث يأتى فى المركز الأخير وكان تعادله الوحيد مع نادي سيمبا التنزاني .

ومشاهدة مباراة الأهلي والمريخ السوداني ستكون متاحة على شبكة قنوات بين سبورت القطرية وبالتحديد على قناة بين سبورت beIN Sports HD 4 في بث مباشر وتقام المباراة في الثالثة عصراً وتقام مباراة سيمبا وفيتا كلوب في نفس المجموعة فى نفس التوقيت .

وخاض النادي الأهلي أول مران له فى السودان الخميس على ملعب الجوهرة الزرقاء كما خاض مرانه الأخير يوم الجمعة على أحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة بالخرطوم .

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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