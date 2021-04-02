شكرا لقرائتكم خبر عن أبو العينين : التألق فى كأس مصر للكاراتيه التقليدي دليل نجاح الاتحاد في مواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشاد شريف ابو العينين عضو مجلس ادارة اتحاد الكاراتيه التقليدي والمشرف علي الترويج والتسويق ان ابطال مصر قدموا مستويات رائعة خلال ظهورهم في منافسات كأس مصر للكاراتيه التقليدي التي انطلقت اليوم ، واشار الي انه رغم الكورونا وتوقف النشاط لفترات طويلة الا ان مستوي اللاعبين لم يتاثر وهو دليل علي نجاح خطة الاتحاد بمواجهة كورونا .

وتوجه ابو العينين بالشكر لوزير الرياضة الدكتور اشرف صبحي علي دعمه ولرئيس اللجنة الاولمبية المهندس هشام حطب وبالدور الكبير لرامي مكاوي رئيس الاتحاد وعضو مجلس الادارة النشيط احمد محمد .. و اكد شريف ابو العينين ان البطولة تعتبر انطلاقة نحو افاق جديدة خاصة ان مصر دولة عظيمة ولها دورها الاقليمي العظيم في حماية الشباب بالرياضة لما لها من دور كبير في مواجهة الافات المجتمعية مثل المخدرات وغيرها .

واشار الي ان الكاراتيه التقليدي المصري اصبح علي الخريطة العالمية وان الاتحاد الدولي يدرك الدور المصري جيدا في انتشار اللعبة في المنطقة ويسعي للتطوير وزيادة الانتشار بشكل كبير وأن البطولة نواه لتكوين المنتخبات وخطوة نحو انطلاقة اكبر .