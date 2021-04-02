شكرا لقرائتكم خبر عن ويفا يبحث زيادة قوائم المنتخبات في كأس الأمم الأوروبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يتجه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إلى رفع عدد اللاعبين في قوائم المنتخبات المشاركة في بطولة أمم أوروبا المقبلة عن 23 اسمًا لكل قائمة.

وأفاد متحدث باسم الاتحاد أمس: «ويفا يدرس الموضوع، لم يُتَّخذ أي قرار حتى الآن في هذا الشأن».

وسبقَ التصريحَ مطالباتٌ من مدربي منتخبات مثل إيطاليا وبلجيكا وفرنسا، برفع عدد اللاعبين في كل قائمة لمنح الأجهزة الفنية مزيدًا من الخيارات حال تعرض لاعبين إلى الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وتحتضن 12 مدينة، بينها لندن العاصمة البريطانية، النهائيات المقرَّرة الصيف المقبل بمشاركة 24 منتخبًا.

كان «يويفا»، الذي يترأسه السلوفيني ألكسندر شيفرين، قرَّر زيادة عدد التبديلات أثناء مباريات البطولة إلى خمسة لكل منتخب، على غرار التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2022.