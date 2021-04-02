شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب بيراميدز يتحدث عن حقيقة الاستغناء عن أحمد فتحى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز على ما تردد حول الاستغناء عن أحمد فتحي خلال الفترة المقبلة .

وقال هانى سعيد عبر بيان رسمي إن كل ما يقال شائعات لضرب استقرار بيراميدز ووحدة لاعبيه، مؤكدا أنها لن تحقق مرادها، ونفى بشكل قاطع كل ما تردد عن تفكير المدير الفني أروابارينا في الاستغناء عن خدمات النجم الكبير أحمد فتحي، وأكد أن فتحي لاعب من طراز خاص ونجم كبير يتشرف النادي بوجوده بين صفوفه.

وشدد على أنه لا غنى عنه لتدعيم خط الدفاع، نظراً لخبراته الطويلة وحاجة الفريق لمجهوداته خلال الفترة المقبلة، وأوضح أن الجميع داخل وخارج النادي يعلم العلاقة الرائعة التي تجمع فتحي بإدارة النادي وزملائه اللاعبين والجهاز الفني، مردفا: «اللاعب يبذل قصارى جهده في المباريات والتدريبات».

وأشار إلى أن البعض استفزته الانتصارات المتتالية للفريق محلياً وقارياً في الفترة الأخيرة، وبات يتعمد إطلاق شائعات لا أساس لها من الصحة في محاولة بائسة لضرب استقراره وتعطيل مسيرته .

وأكد أن الفريق يسعى لمواصلة مسلسل الانتصارات والعودة من المغرب بثلاث نقاط جديدة والفوز على الرجاء في لقاء الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية يوم الأحد المقبل.

في المقابل، استقبل مسؤولو نادي الرجاء المغربي بعثة فريق بيراميدز بالورود في مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، والتي وصلت مساء أمس الخميس للمغرب.

واستقبل وفد من مجلس إدارة نادي الرجاء بعثة بيراميدز، وأهدى الوفد للمهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي ورئيس بعثة بيراميدز باقة من الورود. وشدد على ترحيب رئيس الرجاء ومجلس إدارته بالبعثة في إطار التأكيد على عمق العلاقات الطيبة بين الناديين .