شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على برنامج الأهلي اليوم بالسودان استعداداً للمريخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برنامجا خاصا للفريق اليوم الجمعة، في ضوء الاستعداد لمواجهة فريق المريخ السوداني، المقرر إقامتها الساعة الثالثة عصر غدٍ السبت، على ملعب الجوهرة الزرقاء في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



وحدد الجهاز الفني من التاسعة حتى العاشرة صباحا موعدا لوجبة الإفطار، ثم يتناول اللاعبون الغداء في الحادية عشرة والنصف صباحا، ثم تؤدي البعثة صلاة الجمعة في فندق الإقامة.



ويعقد الجهاز الفني محاضرة في الثانية ظهراً يعقبها تحرك اللاعبين في الثانية والنصف؛ لخوض المران الذي ينطلق في الثالثة عصراً ،علي أن يتناول الفريق وجبة العشاء في السابعة والنصف مساء.