شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفاضل بين لاعب مصري وآخر تونسي لتعويض رحيل فرجاني ساسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الاعلامي سيف زاهر، أن نادي الزمالك يسعى لتعويض الرحيل المحتمل للتونسي فرجاني ساسي، بالمفاضلة بين ثنائي جديد لقيادة خط وسط فريق الكرة بالنادي.

وأضاف زاهر في تصريحات اعلامية أن الزمالك يفاضل بين إثنين من لاعبي خط الوسط أحدهما مصر ي والاّخر تونسي لتعويض ساسي في الموسم المقبل.

ولازالت مفاوضات الزمالك مع ساسي لحسم موقفه من التجديد للنادي ومحاولة تقريب النظر من حيث الأمور المالية.

وأنهى زاهر تصريحاته قائلاً:" الزمالك وضع سقف لرواتب لاعبيه أقصاه مليون و600 ألف يورو وهو الرقم الذي تم عرضه على فرجاني ساسي، ولكن النجم التونسي أصر على شروطه المالية التي سبق وأن عرضها على لجنة النادي".