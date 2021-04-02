اتحاد الكرة يكشف حقيقة تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد مسؤولو اتحاد الكرة ، أن مباراة قمة الدورى بين الأهلى والزمالك، المؤجلة من الجولة الرابعة فى منافسات الدورى المصرى، ستقام فى موعدها المحدد يوم الأحد الموافق 18 أبريل الجارى، على ملعب استاد القاهرة.

وأوضح مسؤولو اتحاد الكرة أنه لا صحة لما يتردد حول وجود نية لتأجيل المباراة وإقامتها فى وقت لاحق، وشدد مسؤولو الجبلاية أن مباراتىّ القمة ستقاما يومى 18 ابريل الجارى وهى مباراة الذهاب، و10 مايو وهى مباراة العودة فى الأسبوع الـ21 بالدورى باستاد القاهرة أيضا.

وتترقب اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، وصول خطاب رسمى من الكاف يفيد بتأكيد إقامة مباراة السوبر الافريقى بين الأهلى ونهضة بركان المغربى يوم 28 مايو المقبل بالدوحة، حتى يتم إخطار النادى الأحمر بالقرار بشكل رسمى ومن ثم بحث أمر معسكر المنتخب المزمع اقامته فى فترة قريبة من هذا الموعد.

ويواجه مسئولو اتحاد الكرة و منتخب مصر أزمة تتمثل في البحث عن موعد لتوقف الدوري من أجل المنتخب الأول لخوض مباراة ودية بمشاركة اللاعبين المحليين لتجهيزهم للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

وتتمثل الازمة في موعد مباراة السوبر الأفريقي المقرر لها حتى الأن يوم 28 مايو وتجمع الأهلي المصري و نهضة بركان المغربي ، حيث كان يدرس مسئولو الجبلاية إقامة التوقف يوم 28 على أن ينضم لاعبو الأهلي للمعسكر بعدها وخوض مباراة ودية للمنتخب التي يتم الاتفاق عليها خلال الفترة المقبلة ، ولكن ضيق الوقت بسبب التوقف الدولي الرسمي المقرر له 31 مايو قد يمنع إنطلاق المعسكر يوم 28 ، ويدرس مسئولو الجبلاية إقامة المعسكر المحلي للمنتخب قبل موعد السوبر الأفريقي .

ويواجه اتحاد الكرة أزمة أخري تتمثل في كثرة الإيقافات الخاصة ببطولة الدوري في الفترة المقبلة خاصة أن حسام البدري المدير الفني للمنتخب تمسك بإقامة معسكر بعيد عن التوقفات الدولية وخوض تجربة ودية من أجل تحسين الأداء بعد المستوي الذى ظهر عليه المنتخب في مباراة كينيا.