متصدر الشرقية نتس يسقط هورنتس وسيكسرز يطارده

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لوس انجليس : عزز بروكلين نتس صدارته للمنطقة الشرقية في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين وأصبح أول فريق في منطقته يحقق 20 فوزًا على أرضه هذا الموسم بإسقاطه تشارلوت هورنتس 111 89 الخميس.

وكان جيف غرين أفضل مسجل في صفوف الفائز مع 21 نقطة فيما أضاف كايري ارفينغ 15 و11 متابعة، إضافة لـ17 للاندري شاميت و15 لتايلر جونسون من مقاعد البدلاء لصالح نتس الذي فاز بغياب نجمه وهدافه جيمس هاردن.

وعانى هاردن من إصابة في الفخذ الاربعاء وخرج من الربع الاخير قبل أن يعود فريقه من تأخر ويفوز على ناديه السابق هيوستن روكتس.

وتقدم فريق المدرب ستيف ناش الغائب عن صفوفه أيضًا النجم الآخر كيفن دورانت بسبب الاصابة 32 11 مع نهاية الربع الاول أمام زهاء 1700 متفرّج سمح لهم بالحضور الى ملعب "باركليز سنتر" في نيويورك مع استمرار القيود المتعلقة بجائحة فيروس كورونا.

كما سجل بروس براون 14 نقطة لنتس الذي أنهى المباراة مع 20 ثلاثية ناجحة من أصل 45 تسديدة.

وأحرز كل من غوردون هايوارد وديفونتي غراهام 14 نقطة لهورنتس مقابل 12 لتيري روزير فيما اكتفى الفريق بـ17 نقطة في الربع الثالث.

وعزز نتس صدارة الشرقية مع 34 فوزًا و15 خسارة من 49 مباراة فيما استهل هورنتس رابع ترتيب الشرقية سلسلة من ست مباريات تواليًا خارج ارضه بفوز وخسارة.

وبقي فيلاديلفيا سفنتي سيكسرز في مطاردة مباشرة لمنافسه في الشرقية بعد أن حقق فوزه الـ33 مقابل 15 خسارة من 48 مباراة، عندما اختتم سلسلة من ست مباريات خارج الديار بفوز على كليفلاند كافالييرز 114 94.

وقال دوك ريفرز مدرب سيكسرز "كانت رحلة هائلة لنا".

سجل شايك ميلتون 27 نقطة من دكة البدلاء، هي الاعلى لفريقه ونجح بـ10 تسديدات من أصل 14 محاولة.

أنهى سيث كوري المباراة مع 19 نقطة، بما فيها خمس ثلاثيات، فيما أضاف دوايت هاورد 18 نقطة و15 متابعة لسيكسرز الذي عاد الى سكة الانتصارات بعد هزيمتين تواليًا منهيًا رحلته خارج الديار مع اربعة انتصارات وخسارتين.

وحقق فيلاديلفيا فوزه السابع منذ إصابة نجمه الكاميروني جويل ايمبيد في ركبته في 12 آذار/مارس مقابل 3 هزائم.

وقال توبياس هاريس "لقد قمنا بعمل جيد في المحافظة على صلابتنا من دون الرجل الكبير".

وكان فيلاديلفيا أشار الى أن ايمبيد "قريب" من العودة من دون ان يضيف تفاصيل.