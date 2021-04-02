دورة ميامي: خروج تسيتسيباس من ربع النهائي على يد هوركاش

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ميامي : ودّع اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف ثانيًا الدور ربع النهائي من دورة ميامي، اولى دورات الالف نقطة للرجال، بسقوطه الخميس امام البولندي هوبرت هوركاش المصنف 26 بثلاث مجموعات 2 6، 6 3، 6 4.

وتأهل البولندي المصنف 37 عالميًا الى الدور نصف النهائي من إحدى دورات الماسترز للمرة الاولى في مسيرته، حيث يلتقي في المربع الاخير مع الروسي أندري روبليف الرابع او الاميركي سيباستيان كوردا.

وبعدما تعبّدت الطريق امام تسيتسيباس المصنف خامسًا عالميًا لتحقيق أول لقب له في دورات الماسترز بعد خروج المصنف أول في الدورة الروسي دانييل مدفيديف من ربع النهائي ايضًا الاربعاء على يد الاسباني روبرتو باوتيستا أوغوت، سقط اليوناني بدوره.

ووجه الحكم خلال المباراة المثيرة إنذارًا لتسيتسيباس (22 عامًا) لانتهاك الوقت القانوني بعد أن استغرق دقائق عدة لتغيير قميصه وربطة الرأس.

من جهته، يقدم هوركاش في ميامي أفضل صورة له على ملاعب الكرة الصفراء، حيث أزاح من طريقه في الدورين السابقين الكنديين ميلوش راونيتش ودنيس شابوفالوف.

وهو الفوز الثاني لهوركاش (24 عامًا) على تسيتسيباس في ثامن مواجهة جمعتهما مقابل ستة للاخير.

وحقق تسيتسيباس بداية قوية بعد أن حسم المجموعة الاولى لصالحه بسهولة 6 2.

واصل تألقه وكسر إرسال هوركاش مع بداية الثانية ليتقدم بشوطين نظيفين.

وبعدما بدا أن المباراة متجهة لحسم مبكر، وجد هوركاش ايقاعه وأنقذ نقطتين لكسر إرساله عندما كان متأخرًا 15 40 في الشوط الثالث قبل أن يكسر إرسال اليوناني في الرابع ويعادل 2 2.

جدد ذلك في الشوط الثامن وحسم المجموعة لصالحه 6 3.

طالب تسيتسيباس بحضور مراقب المباراة مع نهاية المجموعة الثانية بعد أن وجه له الحكم إنذارًا.