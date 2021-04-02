رد ناري من العامري فاروق على إدارة الزمالك بعد أزمة السلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف العامري فاروق، نائب رئيس الأهلي، كواليس إلغاء مباراة كرة السلة أمام الزمالك، مشيرا إلى أنه يرفض الاتهامات الموجهة إليه بأنه المتسبب في عدم إقامة اللقاء.

وقال فاروق، في تصريحات هاتفية لبرنامج "اللعيب" عبر قناة "إم بي سي مصر" صباح اليوم الجمعة: "البعض يدور حول وسائل الإعلام ويردد معلومات خاطئة لا أستطيع استيعابها، في منطق غريب غير مفهوم من فرد مسؤول".

وأضاف: "مباراة الزمالك مثل أي مباراة، وهذه ليست المرة الأولى التي أحضر فيها مباريات الأهلي في صالة الزمالك، تواجدت هناك في الأعوام الماضية وتربطنا علاقة قائمة على الاحترام مع نادي الزمالك".

وتابع: "الأهلي كان في ضيافة الزمالك على صالة عبدالرحمن فوزي، ولم تكن هناك جماهير بمجرد وصولنا، ووجدنا ترحيبا من رئيس الزمالك واللجنة المؤقتة".

وعن حقيقة تمسك الأهلي بخروج محمود عبدالرازق شيكابالا قائد فريق الكرة من أجل خوض المباراة، أكد فاروق: "الأهلي اسمه أكبر من أي يربط مشاركته في مباراة بخروج أو دخول لاعب، الأهلي قائم على احترام القيم والمبادئ".

وأكمل: "مجلس الإدارة لا يتدخل إلا في حالة واحدة فقط وهي الانسحاب إذا استدعى الأمر، لكننا لم نتخذ قرارا بالانسحاب وتواجدنا في الصالة لمدة ساعة ونصف، وبالتالي أعطينا مساحة للزمالك لاستعادة أموره بعد اقتحام مجموعة من الجماهير للملعب".

وأوضح: "لم يرد في تقرير حكم المباراة أن الأهلي رفض خوض المباراة بسبب تواجد لاعب، كما أن مجلس إدارة اتحاد كرة السلة أكد أن مباراة الزمالك أمام سموحة تأخرت لمدة 45 دقيقة نتيجة الخروج عن الإطار العام، وبناء عليه صدر قرار بإقامة المباريات المقبلة بدون جماهير".

مراقب المبارا ة هو من اتخذ قرارا بإلغاء المباراة، والزمالك لا يستطيع الحديث عن هذا الأمر لأن اتحاد السلة أرسل إليه مخاطبات رسمية (حضرتك اللي متحطش أمام مسؤولياتك تجاه شعبيتك وجماهيرتك، كان عندك الخطأ لأنك لم تنظم المباراة ومنعت دخول الجماهير حتى تصل بالمباراة إلى بر الأمان)".

وشدد: "التزمت الصمت على مدار الأيام الثلاثة الماضية حتى يراجعون أنفسهم، وسأتخذ الإجراءات القانونية ضد أي تجاوز في حقي من أي شخص، وقمت بتسجيل كل التصريحات والرسائل التي وصلتني وكان هناك سباب، لكن الخروج عن الإطار يحتاج إلى وقفة وأستطيع فعل ذلك جيدا".

وأتم نائب رئيس الأهلي تصريحاته قائلا: "قمت بتطوير الكثير من منشآت الزمالك عندما كنت وزيرا".