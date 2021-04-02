حوار.. قائد المريخ: هذه نقطة الأهلي.. ومتمسكون بفرصتنا في التأهل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

يمر فريق المريخ السوداني بفترة عدم استقرار سواء على الصعيد الإداري أو الفني مما أدى إلى تراجع النتائج على مستوى مسابقة دوري أبطال أفريقيا وكانت النتيجة الحصول على نقطة واحدة بعد أربع مباريات.

صحيح أن المريخ أصبح على اعتاب الخروج بصورة رسمية إلا أن الإدارة واللاعبين وضعوا بداية التصحيح من مباراة الأهلي المقبلة فمواجهة بطل أفريقيا في النسخة الأخيرة و كأكثر فريق حامل اللقب يعتبر أفضل حافز للمنافس.

مباراة السبت ستكون مهمة فكل طرف يسعى للفوز، خاصةً أن المريخ يأمل في تصحيح المسار، أما الأهلي فيرغب في العودة للقاهرة بالنقاط الثلاث من أجل منافسة سيمبا التنزاني على صدارة المجموعة الأولى.

"الخليج 365" تواصل مع قائد المريخ أمير كمال للحديث معه عن طموح المريخ قبل مباراة الأهلي، ونقاط قوة وضعف بطل أفريقيا.

وإليكم تفاصيل الحوار على النحو التالي:

- في البداية ماذا عن الإيقاف الذي تعرضت له في الفترة الماضية؟

صحيح تعرضت للإيقاف من جانب الإدارة لكن تم رفعه منذ يومين، وسأكون متواجدًا في معسكر الفريق قبل مباراة الأهلي، لدي اجتماع بيني وبين المدير الفني أما بنسبة المشاركة فهيّ غير محددة حتى الآن.

- برأيك هل المريخ لديه الفرصة في التأهل؟

سنتمسك بفرصتنا في التأهل حتى لو فرصتنا ضعيفة، متمسكون بالأمال لآخر لحظة، الفوز يولد الاستقرار داخل الفريق حتى لم نتأهل للدور التالي.

- كيف ترى مواجهة الأهلي بالنظر إلى وضع الفريقين من حيث الترتيب؟

مباراة كبيرة بين فريقين كبيرين، بالتأكيد ستكون مباراة صعبة بكل المقاييس لكن نبحث عن الفوز.

- الفريق في تنزانيا تعرض لأزمة هل المريخ ظُلم أمام سيمبا؟

لم أسافر مع الفريق في هذه الرحلة ، لذلك لا أستطيع الرد.

- وماذا عن الوضع الآن في الفريق خاصة مع تولي مدير فني جديد للمريخ؟

بكل تأكيد عدم الاستقرار الفني كان له تأثير سلبي على الفريق، وأتمنى أن يستقر المدير الفني لي كلارك وأن يحصل على الوقت الكافي للعمل ثم يتم تقييمه.

- من وجهة نظرك ما هيّ الخطورة التي تراها في الأهلي؟

الأهلي فريق كبير ومحترم، خطورة الأهلي ليس في لاعب بعينه لأن الأهلي يلعب كمجموعة وهنا تمكن خطورة الأهلي، من رأيي كل لاعبي الأهلي خطيرين.

- وماذا عن نقطة ضعف الأهلي من وجهة نظرك؟

الهجمات المرتدة نقطة ضعف الأهلي.

- ما هيّ الفرق التي ترشحها للفوز باللقب الأفريقي هذا الموسم؟

صنداونز والترجي والأهلي.

- بالانتقال للاعب السوداني هل بدأ عصر الاحتراف خاصة مع تأهل المنتخب لبطولة كأس أمم أفريقيا؟

اللاعب السوداني تغير بنسبة كبيرة من الناحية العقلية، التفكير في الاحتراف أصبح حلم كل لاعب سوداني خاصة أن حلم كل لاعب في السابق اللعب في صفوف المريخ والهلال فقط.

- من وجهة نظرك ما هو اللاعب الذي ترشحه من المريخ للاحتراف؟

لا أستطيع تحديد اسم بعينه، لكن معظم لاعبي المريخ لديهم الامكانيات ويستحقون الاحتراف.

- أخيرًا.. كيف ترى حظوظ المنتخب السوداني في كأس الأمم الأفريقية والمقرر لها بالكاميرون مطلع العام المقبل؟

الوقت مبكر للتفكير في كأس الأمم الأفريقية، في البداية علينا الاستعداد جيدًا للبطولة نفسيًا وبدنيًا، ومن ثم نفكر في الظهور المشرف للكرة السوداني، وعبرك أهنئ الشعب السوداني في الصعود لكأس الأمم الأفريقية لأن هذا الشعب يستحق الفرحة.