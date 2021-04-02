شكرا لقرائتكم خبر عن تأهيل كهربا قبل الانتظام فى تدريبات الأهلي الجماعية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يخضع محمود كهربا لاعب الأهلي لبرنامج تأهيل بدني مكثف من أجل رفع لياقته البدنية خلال الفترة الحالية قبل الانتظام في تدريبات الفريق الأحمر عقب الانتهاء من مباراة المريخ السوداني والعودة للقاهرة، لاسيما بعد قرار العفو عنه من قبل الجهاز الفني والمشاركة في المران الأخير للأهلي قبل السفر إلى السودان.
وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن محمود كهربا، لاعب الفريق، تقدم باعتذار رسمي إلى بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، ومدير الكرة وزملائه اللاعبين في حضور الجهاز الفني قبل انطلاق مران أول أمس الأربعاء.
وأضاف عبد الحفيظ فى تصريحات نشرها الموقع الرسمى للاهلى ، أن محمود كهربا سوف ينتظم في تدريبات الفريق الجماعية عقب مباراة المريخ السوداني المحدد لها السبت فى دورى ابطال أفريقيا .
وكان كهربا قد أدى برنامجا تأهيليا منفردا خلال فترة الإيقاف التي كانت لمدة شهر من قبل الجهاز الفني وذلك للحفاظ على لياقته البدنية تمهيدًا لعودته إلى التدريبات عقب عودة الفريق من السودان.