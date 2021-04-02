شكرا لقرائتكم خبر عن تأهيل كهربا قبل الانتظام فى تدريبات الأهلي الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع محمود كهربا لاعب الأهلي لبرنامج تأهيل بدني مكثف من أجل رفع لياقته البدنية خلال الفترة الحالية قبل الانتظام في تدريبات الفريق الأحمر عقب الانتهاء من مباراة المريخ السوداني والعودة للقاهرة، لاسيما بعد قرار العفو عنه من قبل الجهاز الفني والمشاركة في المران الأخير للأهلي قبل السفر إلى السودان.

و قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن محمود كهربا، لاعب الفريق، تقدم باعتذار رسمي إلى بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، ومدير الكرة وزملائه اللاعبين في حضور الجهاز الفني قبل انطلاق مران الأربعاء، مؤكدا أن كهربا سينتظم في تدريبات الفريق الجماعية عقب مباراة المريخ السوداني فى دورى ابطال أفريقيا.

وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن محمود كهربا، لاعب الفريق، تقدم باعتذار رسمي إلى بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، ومدير الكرة وزملائه اللاعبين في حضور الجهاز الفني قبل انطلاق مران أول أمس الأربعاء.