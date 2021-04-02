شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبحث عن الفوز التاسع امام فرق الجزائر في مواجهة المولودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث فريق الزمالك عن فوزه التاسع علي أندية الجزائر في المباراة التي تجمعه مع المولودية السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات في دوري ابطال افريقيا، وهي المواجهة الحاسمة للزمالك حيث لن يقبل الفارس الأبيض سوي بالفوز للحفاظ علي اماله في التأهل لدور الـ 8 بدوري ابطال افريقيا .

ويحتل الزمالك المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد نقطتين فقط جمعهما من التعادل مع مولودية الجزائر وتونجيث السنغالي وتعرض للهزيمة في مباراتين امام الترجي التونسي بنتيجة 3/ 1 و 1 / 0 .

تاريخ مواجهات الزمالك مع اندية الجزائر قوي ويحمل تفوق واضح لابناء ميت عقبة، بعدما تقابل الزمالك مع أندية الجزائر فى 20 مباراة .. حقق الفوز فى 8 مواجهات .. خسر 2 .. وتعادل فى 10 مباريات ، سجل الفارس الأبيض 34 هدف في شباك أندية الجزائر بينما تلقت شباكه 11 هدف.

وواجه الزمالك 8 اندية جزائرية في تاريخه خلال كل البطولات الافريقية والعربية وهى: شبيبة القبائل وشباب بلوزداد ومولودية وهران واتحاد الجزائر واتحاد بليدة و أهلى برج بوعريرج و مولودية بجاية ونصر حسين داى.

المواجهة الأخيرة بين الزمالك وأندية الجزائر

اخر مباراة للزمالك امام فرق الجزائر كانت في مواجهة مولودية الجزائر في الجولة الاولي من دور المجموعات من دوري الابطال في النسخة الحالية وانتهت بالتعادل السلبي علي استاد القاهرة، بينما كانت اخر مواجهة قبل الموسم الحالي امام نصر حسين داى الجزائرى في نسخة بطولة الكونفدرالية 2019 التي توج بطلا لها في النهاية وانتهت مباراتى دور المجموعات بالتعادل الايجابى 1-1 في القاهرة والتعادل السلبى في الجزائر.

أكبر فوز للزمالك علي اندية الجزائر

في نسخة 2005 وفى البطولة العربية حقق الزمالك أكبر فوز على الأندية الجزائرية بعدما فاز بخماسية دون رد على مولودية وهران