شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم في دوري القسم الثاني..الترسانة يواجه السويس وبتروجت مع المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم ، الجمعة، مباريات الجولة الـ20 للمجموعة الثانية التي تضم أندية القاهرة والقناة بالقسم الثاني بعد أن وصلت المسابقة لمرحلة الجد وأصبح لكل نقطة حسابها الخاص في ظل المنافسة المحتدمة بين اكثر من خمس فرق على الصدارة من أجل تحقيق الهدف المنشود بالصعود لدوري الأضواء .

فعلى ملعبه بميت عقبة يستضيف الترسانة نظيره منتخب السويس ، كما يلتقى بورتو السويس المتصدر مع الزرقا ، في الوقت الذى يخرج فيه الداخلية لمواجهة كوكاكولا في لقاء صعب للطرفين ، بينما يلتقى النجوم مع جمهورية شبين في لقاء الهروب من القاع ، بينما يستضيف بتروجت المنتشى على ملعبه فريق المريخ البوسعيدي ، والسكة الحديد مع زد اف سى ، وطنطا والنصر ، والقناة مع سرس الليان .

ففي لقاء من كلاسيكيات المباريات الشعبية يستضيف الترسانة صاحب المركز الثالث برصيد 31 نقطة نظيره منتخب السويس الذى يحتل المركز السابع برصيد 26 نقطة في مواجهة صعبة ومتكافئة بين الفريقين ، فأصحاب الأرض غابوا عن الإنتصارات في اللقاءين الماضيين وهو ما أبعدهم عن الصدارة ويحاولون خطف الثلاث نقاط من أجل العودة مرة أخرى للصدارة ، بينما استعاد أبناء الغريب ذاكرة الفوز بعد فترة طويلة في الأسبوع الأخير أمام السكة الحديد بعدما فازوا بهدفين مقابل هدف ويدركون تماما صعوبة لقاء اليوم .

وفى لقاء لا يقل أهمية عن سابقه يواجه كوكاكولا صاحب المركز الرابع برصيد 30 نقطة مع الداخلية صاحب الوصافة برصيد 32 نقطة في لقاء يسعى فيها الفريقان للثلاث نقاط من أجل مواصلة المنافسة على الصدارة، في الوقت الذى يستضيف فيه بتروجت المنتشى بتحقيق الفوز في أخر ثلاث مباريات مع المريخ البورسعيدي صاحب الرقم القياسى في تحقيق أكبر نسبة تعادلات في المجموعات الثلاث، ويحاول ربيع ياسين المدير الفني للفريق البترولى الاستمرار في الإنتصارات على أمل وقوع أهل القمة للعودة من جديد لأجواء المنافسة .

وفى مباريات الهروب من قاع الجدول يستضيف النجوم بقيادة عبد الناصر محمد نظيره جمهورية شبين بقيادة ياسر رضوان الذى يحتل المركز الحادى عشر برصيد 22 نقطة ، كما يواجه بورتو السويس المتصدر برصيد 33 نقطة مع الزرقا صاحب المركز قبل الأخير برصيد 18 نقطة في لقاء سهل نسبيا لأصحاب الأرض الذين نجحوا في العودة للصدارة من جديد بعد الفوز الأخير على جمهورية شبين بهدف مقابل للاشئ .

كما يستدرج القناة صاحب المركز الخامس برصيد 27 نقطة نظيره سرس الليان الذى يحتل المركز الأخير برصيد 18 نقطة ، كما يلتقى طنطا مع النصر بإستاد أبناء السيد البدوى، والسكة الحديد مع زد أف سى بإستاد الكلية الحربية .