شكرا لقرائتكم خبر عن العامري فاروق: سأتخذ اجراءات قانونية ضد البعض في أزمة مباراة السلة مع الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال العامري فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، أنه سيقوم باتخاذ الاجراءات القانونية ضد من خرج عن الإطار ضده خلال الأيام السابقة، على هامش أزمة مباراة قمة كرة السلة بين القطبين.

وأكد العامري فاروق خلال تصريحات تليفزيونية:«الحديث في الأيام الأخيرة خرج تماماً عن اللوائح والقوانين والأمور تطرقت إلى العنصرية».

وأضاف:«لن أسمح بمن تجاوز في حقي وسأتخذ الاجراءات القانونية ضدهم».

وأكمل تصريحاته:«الأهلي أكبر من كدة بكتير، وفضلت ساكت 3 أيام علشان يتراجعوا عن موقفهم ومحصلش، ولازم كل واحد يعرف حجمه».