شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. دجلة يواجه الإنتاج الحربى فى مهمة "الهروب من القاع" بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق وادى دجلة نظيره الإنتاج الحربى في الخامسة عصر اليوم الجمعة على ستاد الاهلى والسلام بافتتاح منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق الدجلاوى بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على سيراميكا بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة للمسابقة، فيما خسر الإنتاج الحربى من زعيم الثغر بهدفين دون رد في أخر ظهور بالمسابقة.

ويحتل وادى دجلة المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة بعدما لعب 16 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في 6 لقاءات وخسر ثمانية مواجهات وسجل لاعبيه 11 هدفاً وتلقت شباكه 20 هدفاً.

فيما يقبع الإنتاج الحربى بالمركز الأخير بجدول المسابقة برصيد 10 نقاط بعد أن خاض 15 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في أربعة لقاءات وخسر 9 مواجهات وسجل لاعبيه 12 هدفاً وتلقت شباكه 29 هدفاً ولايزال لديه مباراة مؤجلة.

وطالب اليوناني ماريو سالاس المدير الفني لوادى دجلة لاعبيه بالإستفادة من فترة توقف الدوري عن طريق تحقيق فوز يساهم في انتشال الفريق من عثراته لاسيما أن النقاط الثلاث سوف تمنح الغزلان دفعة معنوية كبيرة.

في المقابل كثف أحمد كشرى المدير الفني للإنتاج الحربى جلساته النفسية مع لاعبيه خلال فترة توقف الدوري بغية تجهيزهم لمواجهة وادى دجلة وهى المباراة التى تمثل تحدياً من نوع خاص فى مسيرة إنقاذ الفريق من قاع الجدول فى ظل تقارب النقاط بين الفريقين ، وحرص كشرى على مطالبة لاعبيه بنقل الانتفاضة التى قدموها فى المباريات الودية للمباريات الرسمية لتدشين عهد جديد للفريق.