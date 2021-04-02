شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخوض مرانه الأخير بالجزائر صباح اليوم لإنهاء أزمة الملعب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الزمالك، اليوم الجمعة، استعداداته لمباراة مولودية الجزائر، المرتقبة المقرر لها غدا السبت بالجولة الخامسة من مباريات المجموعة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا، ويشهد المران وضع الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، الرتوش الأخيرة على الخطة المقرر تطبيقها في مباراة الغد.
يقام مران الزمالك الختامي في الحادية عشر صباح اليوم، على ملعب "الخامس من يوليو" في العاصمة الجزائرية، وليس في التاسعة مساءا – نفس توقيت المباراة – نظرا لاستضافة الملعب مباراة بين فريقي شباب بلوزداد الجزائري ومازيمبي الكونغولي في نفس الجولة من المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا الليلة فى نفس موعد مران الزمالك المسائي ليكون المران الصباحي هو الحل الأمثل للأزمة.
ويترأس بعثة الزمالك في الجزائر، المستشار هشام إبراهيم، نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي، ويرافق البعثة اللواء المستشار عماد عبد العزيز، رئيس اللجنة، الذي حرص على السفر لتزيل كافة العقبات التي قد تظهر أمام البعثة البيضاء على مدار الرحلة.
ويحتاج الزمالك للفوز في المباراتين المقبلتين امام مولودية الجزائر وتونجيث السنغالي ، مع خسارة المولودية امام الترجي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري ابطال افريقيا حتي يتحقق حلم الصعود لدور الـ 8 ، حيث يحتل الزمالك