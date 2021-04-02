شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخوض مرانه الأخير بالجزائر صباح اليوم لإنهاء أزمة الملعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الزمالك، اليوم الجمعة، استعداداته لمباراة مولودية الجزائر، المرتقبة المقرر لها غدا السبت بالجولة الخامسة من مباريات المجموعة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا، ويشهد المران وضع الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، الرتوش الأخيرة على الخطة المقرر تطبيقها في مباراة الغد.

يقام مران الزمالك الختامي في الحادية عشر صباح اليوم، على ملعب "الخامس من يوليو" في العاصمة الجزائرية، وليس في التاسعة مساءا – نفس توقيت المباراة – نظرا لاستضافة الملعب مباراة بين فريقي شباب بلوزداد الجزائري ومازيمبي الكونغولي في نفس الجولة من المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا الليلة فى نفس موعد مران الزمالك المسائي ليكون المران الصباحي هو الحل الأمثل للأزمة.

ويعقد كارتيرون محاضرة فنية مع لاعبي الزمالك في فندق الإقامة مساء اليوم، للحديث عن ضرورة تحقيق الفوز في مباراة الغد حيث لا بديل عنه لمواصلة المنافسة على تذكرة التأهل الثانية بجانب الترجي التونسي الذى ضمن التأهل، حيث يحتاج الفريق للفوز أمام المولودية وتونجيث السنغالي في آخر جولتين مع خسارة بطل الجزائر مباراة الجولة الأخيرة أمام الترجي.