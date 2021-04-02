شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. إيهاب جلال ينهى استعدادات الإسماعيلى لمواجهة سيراميكا بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم اليوم الجمعة فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال استعداداته لمواجهة سيراميكا المقرر لها التاسعة مساء غداً السبت على ستاد الاسماعيلية فى إطار منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز ، ومن المقرر أن يخوض الدراويش المران الأخيرعلى ملعبه ثم يعلن إيهاب جلال قائمة المباراة التى تدخل معسكر مغلق بفندق النادى استعداداً للمباراة.

ويعد سيراميكا هو الفريق رقم 72 ” الذي سيلاقيه الدراويش خلال منافسات مسابقة الدورى العام ، ويعتبر الفريق رقم 68 ” الذى سيواجه الإسماعيلى لأنه لم يقابل ” مالية كفر الزيات وبلقاس والبحيرة وبترول السويس ” بسبب دورى المجموعتين و” الفريق رقم 21 ” خلال هذه المسابقة بجانب أندية ” اتحاد الشرطة – أسمنت أسيوط – أسمنت السويس – الإنتاج الحربى – الجونة – المريخ – النصر للتعدين – اليونان – إنبى – بترول أسيوط – جمهورية شبين – جوت بلبيس – سكة حديد سوهاج – مزارع دينا – مصر للمقاصة – مصنع 36 حربى – منتخب السويس – نجوم المستقبل – نسيج حلوان – البنك الأهلى ” وهى الفرق التى لم تواجه الدراويش فى أى مسابقة محلية آخرى.

ولم يستطع الإسماعيلى تحقيق أى فوز ببطولة الدورى خلال عام 2021، بعدما لعب الدراويش 10 مباريات، خسر 5 لقاءات وتعادل فى مثلها، وكان فوزه الأخير والوحيد هذا الموسم يوم 29 ديسمبر 2020 حينما فاز على أسوان بهدفين دون رد بالأسبوع الخامس لمسابقة الدورى وسجل ثنائية الدراويش التونسى فخر الدين بن يوسف ومحمد صادق، ومنذ ذلك التاريخ لم يحقق الفريق أى فوز بالدورى، بل حقق فوزا وحيدا ببطولة كأس مصر على فريق لافيينا إف سى بدور الـ32 لكأس مصر بهدفين مقابل هدف فى 14 فبراير 2021، سجل ثنائية الدراويش وقتها شيلونجو.

ولعب النادى الإسماعيلى 16 مباراة بالدورى هذا الموسم، فاز فى مباراة وتعادل فى 8 لقاءات وسقط فى فخ الهزيمة فى 7 مواجهات، سجل 13 هدفا، واستقبل 21 هدفا، وله 11 نقطة فقط يحتل بها المركز السابع عشر وقبل الاخير بالدوري.

أكد إيهاب جلال، المدير الفنى للنادى الإسماعيلى، للاعبيه رفضه فكرة رحيل أى منهم عن صفوف الدراويش قبل أن يقدم كل منهم إضافة للفريق، وشدد جلال فى اجتماعه مع اللاعبين على ضرورة الالتزام بعقودهم مع النادى وعدم التفكير فى مناقشة أى عروض تصلهم مع وكلاء أعمالهم فى الأوقات الحالية منعاً لتشتت أذهانهم خاصة أن الإسماعيلى تنتظره مهمة صعبة بجدول الدورى وهى الهروب من مراكز القاع.

وقال جلال للاعبى الإسماعيلى، إنه اعتاد طوال مسيرته التدريبية عدم الوقوف ضد مصلحة أى لاعب بل والموافقة على رحيله طالما توافر عرض مميز، ولكن هذا لن يحدث فى الإسماعيلى قبل مصالحة الجماهير الغاضبة وإعادة الفريق الأصفر لعهده الذهبى مهما كانت المغريات.

ويعد عبد الرحمن مجدى وباهر المحمدى أبرز لاعبى الدراويش الذين تلقوا عروضا للرحيل خلال الفترات السابقة، وترددت أنباء عن دخول الأهلى والزمالك مفاوضات كثيرة للتعاقد معهما .

وحذر إيهاب جلال المدير الفنى الجديد للإسماعيلى لاعبيه من الاستهتار بالتدريبات أو التراخى فى تنفيذ تعليماته، خلال اجتماعه معهم بحضور الجهاز المعاون بالكامل، حيث أكد إيهاب جلال لجميع اللاعبين أن معيار العدالة هو الوحيد الذى سيعمل به الجهاز الفنى، منوها إلى أن المردود الذى يقدمه كل لاعب فى المران سيترتب على أساسه المشاركة ضمن صفوف الفريق، وطالب مدرب الدراويش من لاعبيه بضرورة التركيز فى التدريبات واستيعاب أفكاره سريعا، من أجل تحقيق الأهداف المخطط لها، مشدداً على أن المقصرين لن يكون لهم مكان فى تشكيل الدراويش.

وشدد مدرب الإسماعيلى الجديد على أنه ينتظر من جميع اللاعبين بذل أقصى ما لديهم من أجل تحقيق الفوز فى المباريات المقبلة فى الدورى وإعادة البسمة للجماهير مع تحسين ترتيب الفريق بجدول المسابقة، كما أكد إيهاب جلال على أهمية التزام جميع اللاعبين بالتعليمات الموضوعة، مشددا على أنه لا يوجد مكان بالفريق لأى لاعب يثبت تهاونه فى حق ناديه.

واعتبر جلال أن قيمة وجماهيرية الإسماعيلى أمر يؤكد على أن المسئولية كبيرة وتحتاج من الجميع تقديم أفضل مالديهم والتركيز على حصد الانتصارات.