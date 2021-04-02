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الأهلي يختتم اليوم تحضيراته لمواجهة المريخ لسوداني

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القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الأهلي تحضيراته اليوم الجمعة لمواجهة المريخ غدا في المباراة التي ستجمعهما على ملعب الجوهرة الزرقاء، بالجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث يشرح بيتس موسيماني للاعبيه خطة المباراة ويقدم النصائح الأخيرة للاعبين قبل مباراة الغد، والتحذيرات الواجب تنبيه اللاعبين بشأنها.

 

وشاهد الجهاز الفني للأهلي عدد من مباريات المريخ السوداني على ملعبه "الجوهرة الزرقاء"، لتحديد مواطن القوة والضعف في صفوف الفريق السوداني على أرضه سواء في البطولة الإفريقية أو الدوري السوداني، للتوقف على أسلوبه في اللعب على أرضه وطريقة اللعب التي يعتمد عليها في الضغط والاختراق وكذلك موقفه في الدفاع، من أجل التركيز عليها في موقعة الغد على ملعب الجوهرة الزرقاء.

 

وانضم والتر بواليا، مهاجم فريق الأهلي، إلى بعثة الفريق في السودان، استعدادا لمباراة فريق المريخ المقرر إقامتها غد السبت على ملعب الجوهرة الزرقاء في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وانضم بواليا إلى بعثة الأهلي، فور انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده في تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وتضم بعثة الأهلي في السودان 24 لاعبًا هم: محمد الشناوي وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومروان محسن ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج، وعلي لطفي وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة، وسعد سمير وناصر ماهر وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومحمد هاني ومصطفى شوبير وأحمد نبيل كوكا.

يذكر أن الأهلي نجح في تحقيق فوز عريض في الجولة الماضية علي فيتا كلوب بالكونغو بثلاثة أهداف نظيفة ورفع رصيده الي 7 نقاط احتل بها المركز الثاني في المجموعة الأولى  لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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