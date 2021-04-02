شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يختتم اليوم تحضيراته لمواجهة المريخ لسوداني والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الأهلي تحضيراته اليوم الجمعة لمواجهة المريخ غدا في المباراة التي ستجمعهما على ملعب الجوهرة الزرقاء، بالجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث يشرح بيتس موسيماني للاعبيه خطة المباراة ويقدم النصائح الأخيرة للاعبين قبل مباراة الغد، والتحذيرات الواجب تنبيه اللاعبين بشأنها.
وانضم والتر بواليا، مهاجم فريق الأهلي، إلى بعثة الفريق في السودان، استعدادا لمباراة فريق المريخ المقرر إقامتها غد السبت على ملعب الجوهرة الزرقاء في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
وانضم بواليا إلى بعثة الأهلي، فور انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده في تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية.
وتضم بعثة الأهلي في السودان 24 لاعبًا هم: محمد الشناوي وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومروان محسن ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج، وعلي لطفي وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة، وسعد سمير وناصر ماهر وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومحمد هاني ومصطفى شوبير وأحمد نبيل كوكا.
يذكر أن الأهلي نجح في تحقيق فوز عريض في الجولة الماضية علي فيتا كلوب بالكونغو بثلاثة أهداف نظيفة ورفع رصيده الي 7 نقاط احتل بها المركز الثاني في المجموعة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.