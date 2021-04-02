شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يختتم اليوم تحضيراته لمواجهة المريخ لسوداني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الأهلي تحضيراته اليوم الجمعة لمواجهة المريخ غدا في المباراة التي ستجمعهما على ملعب الجوهرة الزرقاء، بالجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث يشرح بيتس موسيماني للاعبيه خطة المباراة ويقدم النصائح الأخيرة للاعبين قبل مباراة الغد، والتحذيرات الواجب تنبيه اللاعبين بشأنها.

وشاهد الجهاز الفني للأهلي عدد من مباريات المريخ السوداني على ملعبه "الجوهرة الزرقاء"، لتحديد مواطن القوة والضعف في صفوف الفريق السوداني على أرضه سواء في البطولة الإفريقية أو الدوري السوداني، للتوقف على أسلوبه في اللعب على أرضه وطريقة اللعب التي يعتمد عليها في الضغط والاختراق وكذلك موقفه في الدفاع، من أجل التركيز عليها في موقعة الغد على ملعب الجوهرة الزرقاء.

وانضم والتر بواليا، مهاجم فريق الأهلي، إلى بعثة الفريق في السودان، استعدادا لمباراة فريق المريخ المقرر إقامتها غد السبت على ملعب الجوهرة الزرقاء في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.