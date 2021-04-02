شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس أسوان يتابع تجهيزات ملعب زهرة الجنوب لمواجهة إنبي بعد غياب 428 يوماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتابع مجلس إدارة نادي أسوان، برئاسة اللواء أحمد سليمان، أخر تجهيزات ملعب زهرة الجنوب وغرف خلع الملابس بالإستاد، وذلك استعداداً لخوض مباراة إنبي المقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الدوري العام، في أول مباراة تقام على ملعب زهرة الجنوب منذ لقاء الاسماعيلي في الدور الأول بدوري الموسم الماضي والذي أقيم في الثالث من شهر فبراير عام 2020.

ويحمل فريق أسوان ذكرى سعيدة عن أخر لقاء أقيم على ملعبهم مع الدراويش والذي أقيم قبل 428 يوماً بالتحديد، حيث كان زهرة الجنوب قد حقق الفوز حينها بهدفين مقابل هدف، قبل أن يتوقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا ليخوض أسوان مبارياته بعد ذلك التاريخ خلال الموسم الماضي والجاري في القاهرة.

من جانبها، حرصت جماهير أسوان على تحفيز لاعبي الفريق بعد عودتهم للتدريبات على استاد أسوان لأول مرة منذ مارس 2020، حيث كان توقف النشاط الرياضي بالموسم الماضي بسبب ظروف انتشار وباء كورونا، ومنذ ذلك التاريخ خاض أسوان جميع مبارياته بالقاهرة نظراً لتلاحم المباريات وعدم وجود مسافة زمنية كافية للسفر والخضوع للمسحات.

وبعد موافقة اتحاد الكرة على عودة أسوان إلى ملعبه مع استئناف مباريات الدوري عقب انتهاء التوقف الدولي، حرصت الجماهير الأسوانية على حضور تدريبات الفريق لتحفيزهم وكذلك أعضاء مجلس الإدارة برئاسة اللواء أحمد سليمان، رافعين اللافتات التي تطالب اللاعبين بمواصلة المسيرة والانتصارات في الدوري لإسعادهم.

ويحتل أسوان المركز الثانى عشر برصيد 17 نقطة، بعدما لعب 15 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 5 وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبيه 10 أهداف، وتلقت شباكه 21 هدفا.



استاد اسوان



تطوير ملعب اسوان



عرف خلع الملابس



مدرجات الملعب