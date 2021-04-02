شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: الدورى مستمر ولن يتم إلغاؤه وينتهى سبتمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اتحاد الكرة أن بطولة الدورى مستمرة ولن يتم إلغاؤها، وأن الكلام الذى يثار فى هذا الوقت مرتبط بكم المباريات فى الفترة المقبلة من مباريات المنتخب والفرق المصرية فى بطولات أفريقيا، بالإضافة لمباراة السوبر الأفريقى للأهلى، ولكن لن يتم إلغاء الدورى، مضيفا أن نهاية المسابقة فى سبتمبر المقبل إن لم يحدث أى شيء خارج عن الإطار الطبيعى.

وفى سياق متصل، تستأنف اليوم الجمعة مباريات الدورى المصرى، حيث يواجه وادى دجلة نظيره الإنتاج الحربى على استاد الأهلى والسلام، ويستضيف مصر المقاصة نظيره سموحة على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، فى افتتاح مباريات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

تقام مباراة وادى دجلة والإنتاج الحربى في الخامسة عصر اليوم الجمعة على استاد الأهلى والسلام في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق الدجلاوى بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على سيراميكا بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة للمسابقة، فيما خسر الإنتاج الحربى من زعيم الثغر بهدفين دون رد في أخر ظهور بالمسابقة.

أما مباراة مصر المقاصة وسموحة ستكون في التاسعة مساء اليوم الجمعة على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق الفيومى بعد التعادل السلبى مع المقاولون العرب في آخر ظهور بالمسابقة، فيما فاز سموحة على أسوان بخماسية دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة.