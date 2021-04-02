شكرا لقرائتكم خبر عن العامرى فاروق: مراقب المباراة من قرر إلغاء قمة السلة وهذه حقيقة ما حدث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد العامرى فاروق، نائب رئيس النادى الأهلى، أن مراقب مباراة الأهلي والزمالك في دروي السلة هو من اتخذ قرار إلغاء المباراة، والأهلى ليس به علاقة بهذا القرار.

وقال العامرى فاروق في تصريحات تليفزيونية: "مباراة الأهلى والزمالك مباراة عادية زيها زى أى مباراة ودائما بحضر مباريات القمة ولكن هناك أشياء لا بد أن يعرفها الناس، مش نقول كلام خاطئ نحاول نضحك على جماهيرنا ونبين أننا مظلمون".

وأضاف: "دخلنا صالة الزمالك ولم يكن بها أى جمهور نهائى، والنادى الأهلى لن يطالب بخروج أى لاعب من الصالة، والجمهور اقتحموا الصالة بعد ذلك، وانتظرنا أن يتجاوز الزمالك أزمة خروج الجماهير لمدة ساعة ونصف لكى تلعب المباراة".

وتابع: "قرار إلغاء المباراة أتاخد من مراقب المباراة بأن الزمالك لم ينجح فى تدارك الأمور وقام بإلغاء المباراة، واحنا خارجين من الملعب بعد إلغاء المباراة إدارة الزمالك سلمت علينا وقالولنا ماتزعلوش".

وأوضح العامرى فاروق: "الأهلى ولاعبوه ظلوا فى الملعب من الساعة 6 حتى الساعة السابعة والنصف لمنح الزمالك الفرصة لتدارك الأخطاء ولعب المباراة، والقول بأن الزمالك لعب مباراة الأهلى فى صالة الأهلى بجمهور ليه متعملش العكس ده يسأل عنها اتحاد السلة الذى أصدر القرار مش النادى الأهلى ولم نخرج إلا بعد قرار المراقب وكنا ننتظر إقامة المباراة".

وتابع: "الزمالك الموسم الماضى طلب خروج جماهير الأهلى من صالة عبد الله الفيصل وخرجناهم وما حصلتش أي أزمة، وسأتخذ الإجراءات القانونية ضد أى تجاوز فى حقى من أى شخص، وأنت ماحترمتش شعبيتك والغلط كان من عندك أنت".