شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الدسوقى: مروان محسن بيكون تقيل على الجماهير ومحتاج اكتشاف نفسه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عمرو الدسوقى، نجم المصرى السابق، أن النادى الأهلى كان يعانى من المشاكل فى بداية مشواره فى دورى أبطال أفريقيا، لكن الفريق الأحمر معتاد على عدم التفريط فى المباريات، واستطاع بالأداء الجيد أن يكمل طريقه نحو البطولة الافريقية.

وأضاف الدسوقى فى تصريحات لبرنامج مساء أون الذى يذاع على قناة أون تايم سبورت، أن الأحمر يعمل على السرعات، وأعتقد أنه سيكمل المباريات بنفس التركيز الذى لاحظناه فى المباريات السابقة.

وقال لاعب المصرى السابق أن مروان محسن يكون ثقيلا على جماهير الأهلى، قائلا: "مروان بيكون تقيل على الجماهير لكن هو مهم جدا فى الملعب، وأظن أن موسيمانى سيبدأ به مباراة المريخ السودانى، أو بمحمد شريف"، مضيفا: "مروان محتاج يعيد اكتشاف نفسه من جديد".

ويلتقى الأهلى مع المريخ السودانى بعد غد السبت فى الجولة الخامسة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.