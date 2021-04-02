شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الجمعة 2 / 4 / 2021 بالدوري المصرى والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” مواعيد مباريات اليوم الجمعة الموافق 2 / 4 / 2021 بالدوري المصرى حيث يواجه وادى دجلة نظيره الإنتاج الحربى على ستاد الاهلى والسلام ويستضيف مصر المقاصة نظيره سموحة على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر فى إفتتاح مباريات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة وادى دجلة والإنتاج الحربى

تقام مباراة وادى دجلة والإنتاج الحربى في الخامسة عصر اليوم الجمعة على ستاد الاهلى والسلام في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق الدجلاوى بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على سيراميكا بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة للمسابقة، فيما خسر الإنتاج الحربى من زعيم الثغر بهدفين دون رد في أخر ظهور بالمسابقة.

ويحتل وادى دجلة المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة بعدما لعب 16 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في 6 لقاءات وخسر ثمانية مواجهات وسجل لاعبيه 11 هدفاً وتلقت شباكه 20 هدفاً فيما يقبع الإنتاج الحربى بالمركز الأخير بجدول المسابقة برصيد 10 نقاط بعد أن خاض 15 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في أربعة لقاءات وخسر 9 مواجهات وسجل لاعبيه 12 هدفاً وتلقت شباكه 29 هدفاً ولايزال لديه مباراة مؤجلة.

موعد مباراة مصر المقاصة وسموحة

تقام مباراة مصر المقاصة وسموحة في التاسعة مساء اليوم الجمعة على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق الفيومى بعد التعادل السلبى مع المقاولون العرب في أخر ظهور بالمسابقة فيما فاز سموحة على أسوان بخماسية دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة.

ويحتل مصر المقاصة المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة بعدما لعب 15 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 3 مواجهات وخسر 5 مباريات وسجل لاعبيه 17 هدفاً وتلقت شباكه 19 هدفاً ولايزال لديه مباراة مؤجلة فيما يحتل سموحة المركز الثامن برصيد 22 نقطة بعدما لعب 15 مباراة فاز في 4 لقاءات وتعادل في 10 مواجهات وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبيه 22 هدفاً وتلقت شباكهم 15 هدفاً ولايزال لديه مباراة مؤجلة.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم الجمعة من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.