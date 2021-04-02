شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك ومولودية الجزائر والقنوات الناقلة وترتيب الفريقين في المجموعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقام السبت 3 إبريل مباراة الزمالك ومولودية الجزائر في دوري ابطال افريقيا وذلك على الاراضي الجزائرية في الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات.

الزمالك قبل هذه المباراة لا يملك سوى نقطتين يحتل بهم المركز الثالث في مجموعته بينما يملك مولودية الجزائر 8 نقاط يحتل بهم المركز الثاني.

ولدى الزمالك أمل ضعيف وحسابات معقدة للصعود من هذه المجموعة، حيث أنه مطالب اولا بالفوز على نادي مولودية الجزائر في الجزائر في هذه الجولة بالاضافة الى فوزه في الجولة الاخيرة على نادي تونجيت ثم انتظار هدية من نادي الترجي بتحقيقه الفوز على نادي مولودية الجزائر حيث أن تعادل الترجى ومولودية الجزائر في الجولة الاخيرة يقصيه فورا من البطولة، لذا فالأمر لا يتوقف على نتائجه فقط بل ونتائج الاخرين ايضا.

وفيما يلي ترتيب مجموعة الزمالك في دوري ابطال افريقيا

مباراة الزمالك ومولودية الجزائر ستقام الساعة 9 مساءا بتوقيت القاهرة وتنقلها قناة بين سبورت beIN Sports HD 4 ويسبقها مباراة الترجى وتونجيت في الساعة 6 مساءا بتوقيت القاهرة في نفس المجموعة.