شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي والمريخ السوداني والقنوات الناقلة وترتيب الفريقين في المجموعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقام السبت 3 إبريل مباراة الأهلي والمريخ السوداني في بطولة دوري ابطال افريقيا وذلك على الأراضي السودانية.

يملك النادي الأهلي قبل هذه المباراة 7 نقاط من فوزين وتعادل وهزيمة يحتل بهم المركز الثاني حيث حقق الفوزين على المريخ السوداني وفيتا كلوب وتعادل مع فيتا كلوب أما الهزيمة فكانت من نادي سيمبا، بينما يملك نادي المريخ السوداني نقطة وحيدة من تعادل وثلاث هزائم يتذيل بهم المجموعة حيث لم يتعادل سوى مع سيمبا والثلاث هزائم الباقية من جميع فرق المجموعة.

وفيما يلي جدول ترتيب مجموعة الأهلي في دوري ابطال افريقيا

مباراة الأهلي والمريخ السوداني ستقام الساعة 3 عصرا بتوقيت القاهرة وتنقلها قناة بين سبورت beIN Sports HD 4 وفي نفس الوقت ستقام مباراة سيمبا وفيتا كلوب في نفس المجموعة.