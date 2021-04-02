شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر في السودان: بعثة الأهلي لا تواجه أزمة مياه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال حسام عيسى، سفير مصر في السودان، إن بعثة النادي الأهلي وصلت السودان وسط تشديدات أمنية خلال استقبال أعداد جماهيرية كبيرة لفريق الأهلي.

وأكد حسام عيسى «:»الأهلي وصل فندقه أمس بعد الإطمئنان على كافة الترتيبات والأهلي تدرب اليوم على ملعب الجوهرة الرزقاء وغدًا سيكون المران الأخير«.

وتابع: «أشكر نادي المريخ السوداني على الموافقة على طلبات بعثة النادي الأهلي منذ وصولها إلى السودان».

وأشار: «الأهلي لم يواجه أي أزمات بشأن مياه الشرب كما تردد على وسائل الإعلام وهناك تواصل دائم مع البعثة كما أن محمود الخطيب تواصل مع بعثة الفريق».