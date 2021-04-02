شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم .. مواجهات قوية فى دور الـ 16 بكأس مصر لرجال اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم الجمعة ، مواجهات قوية فى إطار دور الـ 16 ببطولة كأس مصر لرجال كرة اليد للموسم المحلى 2020 ، 2021 ، حيث تشهد مواجهات بين كلا من ، أصحاب الجياد مع الأهلى و البنك الأهلى مع الطيران و بنها مع الزهور و الشمس مع طلائع الجيش و سموحة مع سبورتنج .

فيما يشهد هذا الدور أيضا مواجهات بين كلا من ، هليوبوليس مع الأوليمبى وأسيوط الرياضى مع المعادى، بينما أقيم لقاء الزمالك مع عمال قنا يوم الثلاثاء الماضى و شهد فوز الفريق الأبيض 37 / 13 .

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد مواعيد وصالات آخر 4 جولات فى المرحلة الثانية من دورى المحترفين للموسم المحلى 2020 - 2021 لتقام أيام 8 و9 و15 و16 أبريل الجارى.

وتشهد جولة يوم الخميس الموافق 8 أبريل مواجهات بين كل من: الأوليمبى مع الأهلى وسبورتنج مع الطيران والزهور مع طلائع الجيش والزمالك مع هليوبوليس، فينا تقام الجولة الثانية عشر يوم 9 أبريل بلقاءات بين كلا من: سبورتنج مع الأهلى و الأوليمبى مع الطيران والزمالك مع طلائع الجيش والزهور مع هليوبوليس.

بينما ستقام الجولة الثالثة عشر يوم 15 أبريل بمواجهات بين كل من: الزهور مع الأهلى والزمالك مع الطيران و طلائع الجيش مع سبورتنج و هليوبوليس مع الأوليمبى، على أن تشهد الجولة الأخيرة لقاءات بين الأهلى مع الزمالك و الزهور مع الطيران و هليوبوليس مع سبورتنج و طلائع الجيش مع الأوليمبى.