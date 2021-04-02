شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: لن نخوض مباراة سبورتنج إلا بعد الفصل فى تظلمنا ونحارب من داخلنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد إبراهيم عبد الله، عضو اللجنة التنفيذية في الزمالك، أن الأبيض لن يخوض مباراة سبورتنج اليوم فى دوري كرة السلة لحين الفصل في التظلم الذى قدمه لاتحاد السلة.

وقال إبراهيم عبد الله في تصريحات تليفزيونية: "ناس كتير فاكرة إن الزمالك ناد ضعيف زى القرارات اللى اتخدت ضد النادى في كرة السلة بعد إلغاء لقاء القمة أمام الأهلى".

وأضاف عضو نادى الزمالك: "لن نخوض مباراة سبورتنج اليوم في دورى السلة لحين الفصل في التظلم على عقوبة مباراة الأهلى، ونطالب بإعادة المباراة ولن نرضى بهذا الظلم".

وأوضح إبراهيم عبد الله: "استطعنا توفير 154 مليون جنيه للزمالك في شهر ونصف وما زالنا نحاول سد المديونات التي وجدناها، ومن يحارب الزمالك من داخل الزمالك زى ما بيقولوا كدا (نيران صديقة)، وبيدفعوا فلوس للجان إلكترونية علشان تهاجم اللجنة التي تدير الزمالك الحالي، ولن نخوض انتخابات الزمالك المقبلة، ونسعى إلى تهيئة الأوضاع للمجلس المقبل".