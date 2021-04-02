شكرا لقرائتكم خبر عن مصحف احمد فتحى وسيلة الجوكر للتغلب على أزمته فى بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية لنادى بيراميدز عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" مجموعة من الصور ترصد كواليس رحلة اللاعبين في الطائرة قبل الوصول إلى مطار محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي في إطار مباريات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأظهرت الصور كيفية قضاء اللاعبين لأوقاتهم خلال رحلة السفر بالطائرة وعلى رأسهم أحمد فتحى الذى استعان بمصحفه بالتزامن مع أزمته في الفريق السماوى وشكواه من عدم المشاركة في المباريات، حسبما صرح هانى سعيد المدير الرياضى للفريق السماوى.

كما ظهر عبد الله السعيد ممسكا بكوب من القهوة مع بعض الحلوي ويشاهد الألعاب الإلكترونية مع زملائه فى الفريق كما فضل دودو الجباس لعب "الكوتشينة"، في الوقت الذى التقطت فيه عدسات الكاميرات عمر جابر وحيدا مع جهاز "اللاب توب" الخاص به.

ويحل بيراميدز ضيفا على الرجاء في السادسة من مساء الأحد المقبل على استاد محمد الخامس في كازبلانكا بالجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

واستقبل وفد من مجلس إدارة نادي الرجاء بعثة بيراميدز في مطار محمد الخامس، وأهدى المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي ورئيس بعثة بيراميدز بباقة من الورود، مشددا على ترحيب رئيس الرجاء ومجلس إدارته بالبعثة في إطار التأكيد على عمق العلاقات الطيبة بين الناديين.

وضمت قائمة بيراميدز فى المغرب كلاً من: حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - عبد الرحمن أيمن، خط الدفاع: علي جبر - أحمد أيمن منصور - طارق طه - محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد سامي - أسامة جلال، خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - نبيل دونجا - محمد فاروق - عبد الله السعيد - محمود حمادة - إبراهيم عادل - محمود صابر، خط الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس.



أحمد فتحى



دودو الجباس



عبد الله السعيد



عمر جابر



لاعبو بيراميدز