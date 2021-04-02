شكرا لقرائتكم خبر عن إطالات للاعبي الزمالك فى فندق الإقامة بالجزائر تحت أنظار كارتيرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إطالات في فندق الإقامة بالجزائر بعد تناول وجبة العشاء والخضوع للمسحة الطبية استعدادا لمواجهة المولودية المقرر لها غدا السبت في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحرص الجهاز الفني بقيادة الفرنسي كارتيرون على الإشراف على الإطالات التي أجراها اللاعبون بفندق الإقامة وكانت بعثة النادي الأبيض وصلت إلى الجزائر مساء الأمس وتضم القائمة كلا من:

حراسة المرمى: محمود جنش – محمد أبو جبل – محمد عواد،خط الدفاع : حازم إمام – أحمد عيد – محمود علاء – محمود الونش – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح – عبد الله جمعة،خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – محمد أشرف روقا – إسلام جابر – يوسف أوباما – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي – حسام أشرف،خط الهجوم : حميد أحداد – مروان حمدي – سيف الدين الجزيري.