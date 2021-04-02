شكرا لقرائتكم خبر عن إطالات للاعبي الزمالك فى فندق الإقامة بالجزائر تحت أنظار كارتيرون والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إطالات في فندق الإقامة بالجزائر بعد تناول وجبة العشاء والخضوع للمسحة الطبية استعدادا لمواجهة المولودية المقرر لها غدا السبت في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
حراسة المرمى: محمود جنش – محمد أبو جبل – محمد عواد،خط الدفاع : حازم إمام – أحمد عيد – محمود علاء – محمود الونش – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح – عبد الله جمعة،خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – محمد أشرف روقا – إسلام جابر – يوسف أوباما – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي – حسام أشرف،خط الهجوم : حميد أحداد – مروان حمدي – سيف الدين الجزيري.
ويدخل الزمالك مواجهة المولودية من أجل الفوز وتحقيق الثلاث نقاط، وذلك لمواصلة المشوار فى المنافسة على بطاقة الصعود إلى دور الثمانية من بطولة دورى الأبطال الأفريقي.
ويحتاج الزمالك إلى الفوز على مولودية الجزائر وتونجيث السنغالى، بالإضافة إلى خسارة المولودية أمام الترجى فى الجولة الأخيرة من أجل ضمان الصعود إلى دور الثمانية من بطولة دورى أبطال أفريقيا.