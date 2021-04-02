شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الزمالك تخضع لمسحة طبية استعدادا لمواجهة مولودية الجزائر والان مع تفاصيل الخبر
وخضع جميع أفراد البعثة للمسحة الطبية تحت إشراف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم على أن تظهر نتيجة المسحة اليوم الجمعة وضم الجهاز الفني للفريق التونسي سيف الدين الجزيري للقائمة رغم عدم قيده أفريقيا من أجل تجهيزه بصورة جيدة لمباريات الدوري المقبلة.
حراسة المرمى: محمود جنش – محمد أبو جبل – محمد عواد،خط الدفاع : حازم إمام – أحمد عيد – محمود علاء – محمود الونش – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح – عبد الله جمعة ،خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – محمد أشرف روقا – إسلام جابر – يوسف أوباما – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي – حسام أشرف، خط الهجوم: حميد أحداد – مروان حمدي – سيف الدين الجزيري.
ويعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مؤتمرا صحفيا اليوم الجمعة بعد التدريب للحديث عن لقاء مولودية الجزائر المقرر لها غدا السبت في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا. وسيخوض الفريق تدريبه الوحيد في الجزائر في الحادية عشرة صباح اليوم استعدادا للمباراة.
كما يقام في العاشرة صباح اليوم الجمعة الاجتماع الفني لمباراة الزمالك والمولودية، وسيتم الاتفاق خلال الاجتماع على زي الفريقين وموعد الوصول لملعب المباراة، ومن المقرر أن يحضر الجهاز الإداري للفريق الاجتماع الفني.