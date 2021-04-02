شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الزمالك تخضع لمسحة طبية استعدادا لمواجهة مولودية الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضعت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمسحة طبية مساء الخميس بفندق إقامة الفريق في الجزائر بعد تناول وجبة العشاء، استعدادا لمواجهة المولودية المقرر لها التاسعة من مساء السبت في الجولة الخامسة لمباريات دورالمجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وخضع جميع أفراد البعثة للمسحة الطبية تحت إشراف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم على أن تظهر نتيجة المسحة اليوم الجمعة وضم الجهاز الفني للفريق التونسي سيف الدين الجزيري للقائمة رغم عدم قيده أفريقيا من أجل تجهيزه بصورة جيدة لمباريات الدوري المقبلة.

حراسة المرمى: محمود جنش – محمد أبو جبل – محمد عواد،خط الدفاع : حازم إمام – أحمد عيد – محمود علاء – محمود الونش – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح – عبد الله جمعة ،خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – محمد أشرف روقا – إسلام جابر – يوسف أوباما – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي – حسام أشرف، خط الهجوم: حميد أحداد – مروان حمدي – سيف الدين الجزيري.

ويعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مؤتمرا صحفيا اليوم الجمعة بعد التدريب للحديث عن لقاء مولودية الجزائر المقرر لها غدا السبت في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا. وسيخوض الفريق تدريبه الوحيد في الجزائر في الحادية عشرة صباح اليوم استعدادا للمباراة.