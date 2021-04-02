شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر كارتيرون والاجتماع الفني لمباراة الزمالك ومولودية الجزائر.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مؤتمرا صحفيا اليوم الجمعة بعد التدريب للحديث عن لقاء مولودية الجزائر المقرر لها غدا السبت في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا. وسيخوض الفريق تدريبه الوحيد في الجزائر في الحادية عشرة صباح اليوم استعدادا للمباراة.

كما يقام في العاشرة صباح اليوم الجمعة الاجتماع الفني لمباراة الزمالك والمولودية، وسيتم الاتفاق خلال الاجتماع على زي الفريقين وموعد الوصول لملعب المباراة، ومن المقرر أن يحضر الجهاز الإداري للفريق الاجتماع الفني.

ووصلت بعثة الزمالك إلى الجزائر مساء الخميس، وتضم بعثة فريق الزمالك فى الجزائر كلا من جنش وأبوجبل، محمد عواد، فى حراسة المرمى، وفى الدفاع كلا من حازم إمام، أحمد عيد، محمود علاء، محمود حمدى الونش، محمد عبد الغنى، محمد عبد الشافعى، عبد الله جمعة، أحمد فتوح، وفى خط الوسط طارق حامد، فرجانى ساسى، محمد أشرف روقا، إسلام جابر، يوسف أوباما، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، محمود عبد الرازق شيكابالا، أشرف بن شرقى، حسام أشرف، وفى الهجوم حميد أحداد، ومروان حمدى، بالإضافة إلى سيف الجزيرى .

ويترأس بعثة الزمالك فى الجزائر المستشار هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة النادي. وقرر الجهاز الفني للفريق ضم التونسي سيف الدين الجزيري للقائمة المتجهة للجزائر رغم عدم قيده أفريقيا من أجل تجهيزه بصورة جيدة لمباريات الدوري المقبلة.