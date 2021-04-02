شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يغرم المهدى سليمان 2.5 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الإعلامي عمر ربيع ياسين إن مسئولي نادي بيراميدز قرروا فرض غرامة مالية على المهدي سليمان، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز.

وأكد عمر ربيع ياسين في تصريحات تليفزيونية أن قيمة الغرامة المالية الموقعة على المهدي سليمان وصلت إلى 2.5 مليون جنيه.

وأوضح أن الغرامة الموقعة على المهدي سليمان جاءت لـ4 أسباب، هى: الحديث في وسائل الإعلام بدون إذن، الحديث عن زملائه بشكل غير لائق، الحديث على الإدارة بشكل غير لائق والحديث على الجهاز الفني بشكل غير لائق.

وكان المهدى سليمان حارس الفريق السماوى خرج بتصريحات عن تعرضه للظلم مع الفريق السماوى وعدم الحصول على فرصة المشاركة فى المباريات هذا الموسم.