شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات يحرز هدفا أسطوريا فى تدريب الأهلى استعدادا للمريخ.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحرز النجم حسين الشحات، جناح النادى الأهلى، هدفا أسطوريا خلال التقسيمة التدريبية، التى أقيمت، مساء الخميس، فى السودان، استعدادا لمواجهة المريخ السودانى، مساء السبت القادم، فى الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

ونشر الشحات فيديو الهدف الذى أحرزه فى التقسيمة، عبر حسابه على إنستجرام، ولم يعلق عليها بأى شيء سوى إيموشن النار والكرة، فيما عبر نجوم الكرة عن سعادتهم بالهدف الذى أحرزه، وذلك من خلال التعليقات، منهم كهربا وإسلام محارب وأحمد سعيد أوكا وسامى قمصان، المدرب المساعد فى الجهاز الفنى بقيادة موسيمانى.





وحرص بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، على إجراء تقسيمة قوية بالكرة بين اللاعبين خلال المران الذى خاضه الفريق على ملعب الجوهرة الزرقاء، وشهدت التقسيمة التى أقيمت بكامل مساحة الملعب حماسا كبيرا من جانب اللاعبين مع تركيز الجهاز الفنى على العديد من الجوانب الخططية والفنية؛ استعداداً لمباراة المريخ.

وعقد الجهاز الفنى لفريق الأهلى محاضرة قصيرة للاعبين فى ملعب الجوهرة الزرقاء بالسودان، قبل انطلاق المران الذى خاضه الفريق؛ استعدادا لمواجهة المريخ السودانى يوم السبت المقبل، وتحدث الجهاز الفنى مع اللاعبين عن أهمية المباراة وضرورة التركيز الشديد مع الالتزام بالتعليمات للظهور بأفضل شكل وتحقيق الفوز.

وخاض الفريق مرانه الأول اليوم الخميس على ملعب الجوهرة الزرقاء، فيما يخوض المران الختامى غدا على أحد الملاعب البديلة؛ بسبب إقامة مباراة الهلال السودانى وصن داونز الجنوب إفريقى بدورى أبطال أفريقيا.

ويسعى الأهلى لمواصلة انتصاراته فى المجموعة الأولى، بعد الفوز العريض الذى حققه خارج الديار، فى الجولة الرابعة أمام فيتا كلوب بالكونغو بثلاثية نظيفة.

ويحتل الأهلى المركز الثانى فى المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط من أربع مباريات، جمعها من الفوز فى مباراتين أمام المريخ السودانى بالقاهرة، وفيتا كلوب بالكونغو، وتعادل مع فيتا بالقاهرة وتعرض لخسارة وحيدة من سيمبا فى تنزانيا.