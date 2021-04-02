شكرا لقرائتكم خبر عن والد الننى: اللاعب تربية الأهلي وأتمنى استمراره فى أرسنال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ناصر النني، والد نجم منتخبنا الوطني محمد النني، المحترف في صفوف نادي أرسنال الإنجليزى، إن ابنه اجتهد من أجل الوصول إلى التجربة التي يخوضها في الدوري الإنجليزي في الوقت الجاري.

وأكد ناصر النني في تصريحات تليفزيونية: "ابني اجتهد وتعب كثيرًا ويجب تقديم الدعم له في الوقت الجاري والمقبل". وتابع: "محمد النني لم يعتاد نهائيًا الحديث أو الاعتراض نهائيًا طوال مصيرته، ودائما بيتقاله ألعب بيلعب، متلعبش متلعبش وهو لا يعترض نهائيًا على قرار أي مدرب طوال مسيرته".