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والد الننى: اللاعب تربية الأهلي وأتمنى استمراره فى أرسنال

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القاهرة - سامية سيد - قال ناصر النني، والد نجم منتخبنا الوطني محمد النني، المحترف في صفوف نادي أرسنال الإنجليزى، إن ابنه اجتهد من أجل الوصول إلى التجربة التي يخوضها في في الوقت الجاري.

 

وأكد ناصر النني في تصريحات تليفزيونية: "ابني اجتهد وتعب كثيرًا ويجب تقديم الدعم له في الوقت الجاري والمقبل". وتابع: "محمد النني لم يعتاد نهائيًا الحديث أو الاعتراض نهائيًا طوال مصيرته، ودائما بيتقاله ألعب بيلعب، متلعبش متلعبش وهو لا يعترض نهائيًا على قرار أي مدرب طوال مسيرته".

 

وقال ناصر النني، إن علاقته جيدة بحسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، قائلا: "حسام البدري يتابع النني خلال تواجده في قطاع الناشئين في الأهلي ويعرف قيمته وقدراته جيدًا"، مضيفا أن محمد النني تربية الأهلي وكان يلعب في صفوف الأهلي منذ أن كان ناشئًا".

 

وعلق والد اللاعب على أمنية ابنه باختتام مسيرته داخل النادي الأهلي باعتباره أحد لاعبي قطاع الناشئين في الأهلي، قائلا: "أتمنى أن يستمر ابني في أرسنال"، وتابع: "لو ابني تلقى عروضا في المرحلة المقبلة وطلب منه أرسنال التجديد فإنه سيفضل التجديد للنادي الإنجليزي".

 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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