اخبار الرياضه

نشرة الخميس.. قرعة أوليمبياد طوكيو.. وقائمة الزمالك.. وموعد السوبر الأفريقي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار ليوم الخميس الأول من إبريل.

كرة يد.. قرعة أولمبياد طوكيو تضع مصر مع الدنمارك والسويد

بواليا ينضم لبعثة الأهلي في السودان

"انضمام الجزيري".. تعرف على قائمة الزمالك أمام المولودية

اتحاد الكرة يعلن موعد السوبر الأفريقي بين الأهلي ونهضة بركان

كاف يطلب من مصر تحديد موعد الجولتين الأولى والثانية من تصفيات المونديال

ظهور رمضان والسعيد.. تعرف على قائمة بيراميدز لمباراة الرجاء بالكونفدرالية

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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