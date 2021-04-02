الإسماعيلي يُعلن قائمة تضم ٢٥ لاعبًا استعدادًا لمواجهة سيراميكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ شريف عادل:

أعلن الجهاز الفني لفريق الإسماعيلي بقيادة إيهاب جلال، قائمته التي سيواجه بها نظيره سيراميكا كليوباترا بعد غد السبت بإستاد الإسماعيلية ضمن منافسات دوري WE.

وشهدت القائمة التي أعلن عنها إيهاب جلال تواجد 25 لاعباً وهم:

حارس مرمى : محمد صبحي و محمد فوزي.

خط الدفاع: حسين السيد، رضوان شريفي، محمد هاشم، أحمد كاستيلو، محمد عمار، مروان صحراوي، عبد الله جمعة، محمد بيومي، مصطفى فارس.

خط الوسط: محمود دونجا، محمد حسن، محمد عادل، مدحت فقوسة، زياد طارق، نادر رمضان، عماد حمدي، عمر الوحش، أحمد مدبولي.

خط الهجوم: أري بابل، شكرى نجيب، محمد الشامي، شيلونجو، فخر الدين بن يوسف.

ويحتل الإسماعيلي المركز 17 ـ قبل الأخير ـ بجدول ترتيب الدوري بفارق نقط ة عن الإنتاج الحربي المتذيل للترتيب ومثلها عن وادي دجلة صاحب المركز 16، بينما يحتل سيراميكا كليوباترا المركز11 برصيد 21 نقطة.