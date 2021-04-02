بعثة الزمالك تصل الجزائر.. وكلمة أخيرة لكارتيرون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

وصلت بعثة فريق الزمالك إلى الجزائر مساء الخميس استعداداً لمواجهة فريق المولودية يوم السبت المُقبل في الجولة قبل الأخيرة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

الزمالك يسعى لتحقيق الفوز ولا شيء غيره من أجل إحياء أماله في التأهل إلى ربع النهائي، في حين نتيجتي التعادل أو الهزيمة تُبعده رسمياً من المُسابقة.

الزمالك طار إلى الجزائر ببعثة يترأسها هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة النادي الأبيض، وحضر عبد الناصر ألماس رئيس المولودية في استقبال الفريق المصري.

كما استقبل هاني ديمتري نائب السفير المصري بالجزائر، وهشام عزت قنصل السفارة المصرية هناك، بعثة نادي الزمالك في المطار، وعملا على تسهيل كافة الترتيبات له.

وتقرر إقامة المؤتمر الصحفي الخاص بباتريس كارتيرون مدرب الزمالك يوم الجمعة عقب المران الأخير للفريق الأبيض، لتوجيه كلمة أخيرة قبل المباراة.

ويلعب الزمالك تدريبه الرئيسي والوحيد في الجزائر في تمام الساعة 11 صباح الجمعة استعداداً لمواجهة السبت، مكتفياً باستعداداته في مصر.