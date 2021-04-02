هاني سعيد يكشف.. تفاصيل موقفه مع فتحي والخلاف مع ميدو وموقف المدرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز بأنه دخل في خلاف بسيط مع أحمد فتحي في إحدى المباريات، قائلًا بأن اللاعب على خلاف مع المستشار الفني للنادي أحمد حسام "ميدو"، ولا يوجد أي أزمات مع المدير الفني رودولفو أروابارينا.

وقال سعيد في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" الفضائية: "علاقتي بفتحي طيبة وقديمة منذ أن كنت ألعب في الإسماعيلي".

وتابع: "نعم حدث خلاف بيني وبين أحمد فتحي في إحدي المباريات لكن لم يحدث أمر يمكن وصفه بأنه غاضب وكان الخلاف وقتي انتهى بعد ذلك".

وأضاف: "فتحي كان غاضب من عدم مشاركته وأنا أخبرته بأن هذا الأمر يخص المدير الفني ويمكنه الحديث معه وهذا ما حدث بالفعل، والأمر لم يكن يخص الجانب الإداري داخل الفريق".

وانتقل للحديث عن أمر أخر قائلًا: "هناك خلاف بين أحمد فتحي وميدو أثناء مكالمة جمعتهم قبل السفر إلى المغرب لمواجهة الرجاء لكن أنا لا أعرف أبعادها وماذا حدث ومن الممكن أن نناقشه عقب العودة".

وأضاف: "أود أن أوضح أن اللاعب يجب أن يكون دائمًا له موقف مقبول في الإطار الفني ولا يخلق أجواء سلبية وسط الفريق كي لا يخرج من الحسابات وأحمد فتحي لم يرتكب أي خطأ في هذا الأمر".

وواصل :"المدير الفني لم يطلب على الإطلاق رحيل أحمد فتحي، واللاعب مستمر مع الفريق بشكل طبيعي وفي إطار الاحتياج الفني لخدماته".