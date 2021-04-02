بيراميدز: لا نفكر في الاستغناء عن فتحي والبعض استفزه انتصاراتنا المتتالية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - محرر الخليج 365:

صرح هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، بأنهم لا يفكرون في الاستغناء عن أحمد فتحي موضحًا بأن الشائعات المتداولة غرضها ضرب استقرار الفريق.

وقال هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، في تصريحاته للمركز الإعلامي لبيراميدز أن فريق الكرة يسعى لتحقيق أفضل النتائج خلال الفترة المقبلة، ومواصلة سلسلة الانتصارات المحلية والقارية، مشيرا إلى أن اللاعبين تعاهدوا على العودة من المغرب بثلاث نقاط جديدة والفوز على الرجاء في لقاء الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأوضح المدير الرياضي أن كل ما يتردد من شائعات لضرب استقرار الفريق ووحدة لاعبيه لن تحقق مرادها نافيا بشكل قاطع كل ما تردد عن تفكير المدير الفني لفريق الكرة في الاستغناء عن خدمات أحمد فتحي، مؤكدا أنه لاعب من طراز خاص ونجم كبير يتشرف النادي بوجوده بين صفوف لاعبيه، وأنه لا غنى عنه لتدعيم خط الدفاع، نظرا لخبراته الطويلة، وحاجة الفريق لمجهوداته خلال الفترة المقبلة.

وشدد هاني سعيد على أن الجميع داخل وخارج النادي يعلم العلاقة الرائعة التي تجمع فتحي بإدارة النادي وزملائه اللاعبين والجهاز الفني، واللاعب يبدل قصارى جهده مع الفريق في المباريات والتدريبات.

واختتم سعيد بالتأكيد أن البعض استفزه الانتصارات المتتالية للفريق محليا وقاريا في الفترة الأخيرة وبات يتعمد إطلاق شائعات لا أساس لها من الصحة في محاولة بائسة لضرب استقرار الفريق وتعطيل مسيرته.