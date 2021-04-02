ليفربول يحسم موقفه من بيع صلاح لريال مدريد

المنامة - ياسر ابراهيم - يأمل نادي ريال مدريد الإسباني، تعزيز صفوفه الموسم المقبل بعدة صفقات، ويأتي على رأسها ضم النجم المصري محمد صلاح من صفوف ليفربول، بعد تألقه اللافت في المواسم الأخيرة.

لكن رغم ترحيب لاعب تشلسي السابق بفكرة اللعب بإسبانيا، وهو الأمر الذي أكده في مقابلة صحافية مؤخرا، لكن تقارير إنكليزية جاءت لتؤكد، أن بطل الدوري الإنكليزي، لا يفكر أبدا في بيع نجمه المصري.

وبحسب ما كشفته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية الأربعاء، فإن ليفربول لا يخطط للتفاوض مع ريال مدريد أو أي نادٍ على رحيل صلاح، وأضاف التقرير، أن ليفربول لم يفكر يوما في بيع صلاح منذ انضمامه من روما في صيف 2017.

وكان صلاح، وفي حوار مع صحيفة ماركا الإسبانية، قد تطرق لمستقبله قائلا: "أتمنى أن أتمكن من اللعب لسنوات عديدة أخرى. ولم لا؟ في إسبانيا، لا أحد يعرف ما سيحدث في المستقبل، لذلك... ربما ذات يوم، نعم سألعب هناك".

ويتصدر صلاح، ترتيب هدافي المسابقة الإنكليزية، بعد مرور 30 جولة، برصيد 17 هدفا، بالتساوي مع هاري كين قائد توتنهام، ويأتي خلفهما برونو فيرنانديز، نجم مانشستر يونايتد.

العربي الجديد