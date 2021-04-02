ضربة موجعة لزيدان... ريال مدريد يعلن إصابة راموس

المنامة - ياسر ابراهيم - سيغيب قائد ريال مدريد، الإسباني سيرجيو راموس، عن الملاعب في الفترة المقبلة، بحسب ما أعلن النادي الملكي اليوم الخميس في بيان رسمي عقب خضوع اللاعب للفحوصات.

وأكد النادي الملكي أن راموس يعاني من إصابة عضلية في الربلة الداخلية للساق اليسرى، وعودته للملاعب تعتمد على مدى تحسّن وتطور حالته.

ولم يحدد النادي مدّة غياب راموس عن المستطيل الأخضر، لكن هذا النوع من الإصابات يحتاج لشهر على الأقل للتعافي، بالتالي يعد ذلك ضربة موجعة للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

وسيغيب راموس بالتالي عن مواجهة ليفربول في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، إضافة لمباراة الكلاسيكو أمام برشلونة في الدوري الإسباني.

وعانى راموس بشكلٍ واضح هذا الموسم من لعنة الإصابات، التي أدّت إلى غيابه عن الملاعب لفترات طويلة، إذ بلغ عدد المباريات التي لم يشارك فيها 20 لقاءً.

العربي الجديد