خليجي 25 تقترب من العراق... البصرة تستقبل وفد الخليج قبل الإعلان

المنامة - ياسر ابراهيم - تترقب محافظة البصرة، جنوب العراق، زيارة لجنة الاتحاد الخليجي الخاصة بدراسة ملفات استضافة بطولة خليجي 25 الأحد المقبل، وذلك للاطلاع على المنشآت الرياضية والخدمية هناك، قبل اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد، والإعلان عن الدولة التي ستستضيف العرس الخليجي نهاية العام الحالي.

وتقدم الاتحاد القطري لكرة القدم، بطلب رسمي إلى الاتحاد الخليجي لكرة القدم، الإثنين الماضي، يبلغه فيه دعمه للعراق لاستضافة خليجي 25، واعتذاره بشكل رسمي عن استضافة البطولة في حال عدم منحها للعراق، وذلك لما تمثله البطولة من حيوية للشعب العراقي، وللجماهير الكروية العراقية التي تتطلع بشغف لاستضافة هذه البطولة، لذلك سيصبح العراق هو الدولة الوحيدة الراغبة في احتضان البطولة.

وسيكون محافظ البصرة المهندس، أسعد العيداني، في استقبال الوفد الخليجي، الأحد المقبل، الرابع من شهر نيسان/ أبريل الحالي، إذ سيطلع على استعداد العراق إدارياً وفنياً لاستضافة الحدث الخليجي الكبير، فضلاً عن البنى التحتية لمحافظة البصرة.

وسيتفقد الوفد الخليجي ملاعب ومنشآت البصرة لأجل رفع التقرير الرئيسي للجنة المنظمة، وسيكون المفصل النهائي لفوز البصرة الحبيبة بهذه المهمة التي تنتظرها جماهيرنا الكروية بشغف.

وستكون الدوائر المعنية في وزارة الشباب والرياضة حاضرة بالتنسيق مع الحكومة المحلية لمحافظة البصرة للتهيئة لبرنامج الوفد، والوقوف على جميع الاحتياجات التي يجب توافرها ليكون ملف الاستضافة على أتم الجهوزية.

العربي الجديد

