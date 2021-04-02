الامارات | «الرابطة» تطلق برنامج «كأس الخمسين»

شكرا لقرائتكم خبر عن «الرابطة» تطلق برنامج «كأس الخمسين» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت رابطة المحترفين، أمس، إطلاق برنامج «كأس الخمسين»، في إطار الحملة الإعلامية والترويجية، تمهيداً للمباراة النهائية لكأس الخليج العربي في التاسع الجاري على ملعب الشارقة بين النصر وشباب الأهلي.

ويقدم الإعلامي محمد جاسم البرنامج، الذي يتم بثه عبر منصات الرابطة، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، ويستضيف نخبة من الإعلاميين والمحللين الفنيين، حيث استضاف في الحلقة الأولى الإعلامي محمد الجوكر، فيما يستضيف في الحلقة الثانية محمد مطر غراب المحلل الفني في قنوات دبي الرياضية، وفي الحلقة الثالثة الإعلامي حسن الجسمي. واستوحى البرنامج عنوانه من شعار المباراة النهائية «كأس الخمسين»، الذي تم إطلاقه ضمن احتفالات الدولة بالعام الخمسين على التأسيس، ويتميز البرنامج بأسلوبه الشيق والخارج عن الروتين خلال مدة زمنية لعدة دقائق، يتم خلالها استطلاع آراء الضيوف من كل الجوانب الخاصة بالمباراة النهائية لهذه المسابقة عموماً، والتوقعات الفنية والتحليل المتوقع للمباراة المرتقبة بين النصر وشباب الأهلي.

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