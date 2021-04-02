الامارات | انطلاق منافسات نهائي خيول القفز الصغيرة اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات نهائي خيول القفز الصغيرة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق اليوم فعاليات منافسات نهائي خيول القفز الصغيرة، بإشراف اتحاد الفروسية، وبدعم مجلس أبوظبي الرياضي ورعاية «لونجين» راعية دوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، وتقام منافسات النهائي اليوم وغداً، وتتألف من 12 منافسة، ست منها خاصة بنهائي الخيول الصغيرة عمر (5 ـ 6 ـ 7) سنوات، بواقع منافسة يومياً لكل فئة، ومنافسات اليوم للخيول الصغيرة جميعها بمواصفات الجولة الواحدة.

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